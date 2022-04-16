Samanyolu Haber /Politika / AKP'liler 'seçimin kaybedilmesi' senaryosuna hazırlanıyor /16 Nisan 2022 11:12

AKP'liler 'seçimin kaybedilmesi' senaryosuna hazırlanıyor

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamışken bazı AKP’lilerin seçimin kaybedilmesi ve olası senaryoları tartıştığı iddia edildi.

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AKP'liler 'seçimin kaybedilmesi' senaryosuna hazırlanıyor: 'Popüler ve güçlü bir bakan kesin yeni parti kurar'
Kulislerde iktidar blokunda morallerin bozuk olduğu ifade ediliyor. “Reisin cumhurbaşkanı seçilme şansı daha yüksek ama halk Meclis’te bize uyarı yapacak” düşüncesinin dile getirildiği belirtilen iktidar blokunda, bazı AKP’lilerin seçimin kaybedilmesi durumunda olası senaryoları konuştuğu söyleniyor.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in kulis haberine göre  , halen danışmanlık kadrosunda olan bir isim şunları aktardı:

“Bürokraside de işler değişti. Bir bölümü siyasi iktidarın değişeceğini düşünerek yeniden pozisyon alıyor. Çetele tutuyorlar. Yapılan hatalı işlemleri, yolsuzlukları muhalefet partilerine götürüyorlar.”

AKP KAYBEDERSE KESİN YENİ BİR PARTİ KURAR

Öte yandan kulislerde “kabinenin popüler, güçlü bir bakanı için” de şu değerlendirme yapılıyor:

“Seçimde AKP kaybederse, kesin ayrı parti kurar. 81 ilde anında teşkilatlanır. Parti kurmazsa ayakta kalamaz.”

"AKP'li yerel yönetimler çıkacak sonuca göre tavır belirleme niyetinde"

Kulislere göre AKP’li yerel yönetimlerde de eğer birleştirilmezse genel seçimin bu konuda belirleyici olacağı; yerel yönetimlerin çıkacak sonuca göre tavır belirleme niyetinde olduğu konuşuluyor. AKP’nin kaybetmesi durumunda belediyelerin, partiden ayrılan yeni partilere yönelmesi büyük olasılık olarak görülüyor.
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