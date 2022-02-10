Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin ekonomik krizi yeni baklava icat ettirdi: Boş baklava /10 Şubat 2022 19:02

AKP'nin ekonomik krizi yeni baklava icat ettirdi: Boş baklava

Ekonomik krizin ağırlığı her geçen gün artarken, esnaf ve müşteri yeni arayışlara yöneldi. O arayışlar sonucu ortaya çıkan ürünlerden biri de 'boş baklava' oldu. Boş baklava 20 liralık fiyatıyla raflarda yerini almaya başladı.

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Satışa sunulan boş baklava, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Görüntüyü paylaşarak, yaşadığı şaşkınlığı, "Bunu da gördüm" sözleriyle ifade etti. Demirtaş'ın paylaşımında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsü yer alıyordu.
  
Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında, bir tatlıcı vitrininde yer alan "yeni ürün - boş baklava" yazılı bir baklava çeşidinin görüntüsünü paylaştı. 

Demirtaş, "İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" diyerek, 'yeni ürün' karşısında yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

"BUNU DA GÖRDÜM"
Görüntüyü bir tweet atarak paylaşan Demirtaş, "Bunu da gördüm. İçini ucuz olsun diye evde mi hazırlıyorsun anlamadım" ifadelerini kullandı. 

İşte Demirtaş'ın paylaştığı o tweet:


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