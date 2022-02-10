Samanyolu Haber /Gündem / Korona olan Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme /10 Şubat 2022 19:15

Korona olan Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Korona pozitif olduğu açıklanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumları hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

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Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.

Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 5 Ocak'ta, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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