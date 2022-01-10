Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin İBB'ye terör suçlamasının nedeni ortaya çıktı: İmamoğlu çöktükleri villaları almış /10 Ocak 2022 20:04

AKP'nin İBB'ye terör suçlamasının nedeni ortaya çıktı: İmamoğlu çöktükleri villaları almış

Florya’da ormanlık alanın içinde bulunan konutlar AKP’li 12 belediye başkanının ailesine tahsis edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, eski İBB başkanları ile 12 AKP’li belediye başkanının yaşadığı villa tipi lojmanları kamuya kazandırdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, eski İBB başkanları ile 12 AKP’li belediye başkanının yaşadığı villa tipi lojmanları kamuya kazandırdı. Alanda bulunan en büyük villayı kullanan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yaşadığı konut danışman ofislerine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın villası ise kamusal tasarım ofisine dönüştürüldü.


İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, 12 AKP’li aile tarafından kullanılan villaları boşalttı. İBB boşaltılan villaları İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü yaptı. Yakın bir tarihte açılacak olan kampüse koronavirüs aşısını insanlığa kazandıran bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in adı verildi.

Alanda bulunan 11 villa, 20-25 kişi kapasiteli ofislere dönüştürüldü. Dört villa yemekhane, toplantı salonu, idari bina ve icra ofisi olarak kullanılmaya başlanılacak.

Başkanlık konutu olan villa, İPA ve İBB icra ofisi oldu. Topbaş’ın çizim odası olarak kullandığı hobi binası ise toplantı salonuna dönüştürüldü. 850 metrekarelik havuz ise 200 kişi kapasiteli konferans salonu olarak kullanılacak.

EN BÜYÜK VİLLA GÖKSU’YA
Alanda bulunan en büyük villayı ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kullanıyordu. Göksu’nun ‘eski’ evi artık danışman ofisleri olarak kullanılıyor.

Eski Beyoğlu Belediye Başkanı olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın ek bina yapılarak büyüttüğü ev ise şimdi kamusal tasarım ofisi oldu.


AKP’LİLERDEN ALINAN VİLLARIN DURUMU

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun villası Danışman ofisleri; Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın villası İPA Platformlar; Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in villası İdari Ofis; Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın villası Sosyal Politikalar Ofisi; Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner’in villası Vizyon 2050 Ofisi; Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın villası İstanbul İstatistik Ofisi; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in villası Enstitü Ofisi; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin’in villası Girişimcilik Ofisi; Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın villası İstanbul Yatırım Ajansı; Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in villası İdari Ofis ve Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman’ın villası ise Kafe ve yemekhane olarak kullanılıyor.


Geçen hafta CNN Türk’te yayınlanan “Ne Oluyor” programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ile AKP’li grup başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu karşı karşıya getirdi.

İçişleri Bakanlığının da inceleme başlattığı İBB’deki personel alımı ile ilgili gelişmeler hakkında konuşan Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yönetim hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Tevfik Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu için “Tercihini DİAYDER’den yana yapmış. DİAYDER’in terör destekli olduğunu sağır sultan bile biliyor” ifadelerini kullandı.
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