AKP'nin listesinde Tevfik Göksu yok

İktidarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için anket yoklamalarına başladığı belirtildi.





Sözcü'den Can Coşkun'un aktardığına göre; eski Çevre Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radarında yer alan üç isim olarak öne çıkıyor.





Sessizliği süren eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için de nabız yoklayan küçük ölçekli bir parti grubu olduğu belirtilirken, Beştepe kaynaklı Soylu isminin sorulmadığı biliniyor.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de, “ötekileştirmeyen profil” olabileceği düşünülüyor.





Öte yandan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için ise bir kamuoyu yoklaması olmadığı anlaşılıyor.