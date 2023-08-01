Samanyolu Haber /Gündem / İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı /01 Ağustos 2023 18:48

İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk ağır yaralandı.

SHABER3.COM

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Konak ilçesindeki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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