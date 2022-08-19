AKP'nin reklam filmlerini seslendiren isim, 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla ifade verecek

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, AKP'nin reklam filmlerinde görev alan seslendirmen Ahmet Cihat Sancar'ın, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade vereceğini açıkladı.







Söz konusu Twitter'dan duyuran Haskoloğlu'nun paylaşımı şöyle:





''AK Parti’nin reklam filmlerini seslendiren Ahmet Cihat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yarın ifade verecek.''





SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

Twitter hesabından mesaj yayınlayan Ahmet Cihat Sancar, Erdoğan'a hakaret ettiği iddialarını yalanlayarak, ''Bir müfteri suç duyurusunda bulunmuş...'' sözlerini kullandı.





Sancar'ın mesajının tamamı şu şekilde:





''Bir müfteri Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'a hakaret ettiğim gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Ben Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişim, ben. Ahmet Cihat Sancar, ben.''