Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin zam teklifi memuru üzdü: 'Mümkün değil...' /14 Ağustos 2023 16:38

AKP'nin zam teklifi memuru üzdü: 'Mümkün değil...'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin ilk teklifine tepki gösterdi: "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir."

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifi sonrası açıklamada bulunarak zam oranına tepki gösterdi. Ali Yalçın, "Gelen teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, yaklaşık 4.5 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Işıkhan, görüşmelerin 14. gününde belli bir noktaya ulaştıklarını ve sağlıklı, ulaşılabilir bir komisyon oluşturduklarını ifade etti.

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA
Açıklamasında, hükümetin ilk zam teklifini duyuran Işıkhan, "Kamu işveren heyeti olarak teklifimiz; 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5’tir" dedi.

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir" dedi.

MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTEMİŞTİ
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
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