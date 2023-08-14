Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp Web’e 'ekran kilidi' geliyor /14 Ağustos 2023 16:41

WhatsApp Web’e 'ekran kilidi' geliyor

Popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, Web sürümüne ekran kilidi özelliği getiriyor. Bu yeni özellik özellikle ortak alanlarda WhatsApp’ını açık unutanların işine yarayacak nitelikte.

SHABER3.COM

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatApp, bünyesine yeni bir özellik daha katıyor. Uygulamanın web beta sürümüne yeni bir güvenlik özelliği ekleneceği ortaya çıktı.

Bununla birlikte WhatsApp Web üzerinde ekran kilidine kavuşmak mümkün olacak.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, yeni özellik WhatsApp Web’in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde ortaya çıktı. Şu anda sadece bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından test ediliyor.

EKRAN AÇILIRKEN ŞİFRE İSTENECEK
Ekran kilidi özelliği ile WhatsApp ekranı açılırken bir şifre girilmesini gerektirecek. Şifre girilmediği takdirde ise ekran açılmayacak.

Özelliğe ise 'gizlilik' ayarları kısmından ulaşılacak. Bu kısma girdiğiniz zaman karşınıza "ekran kilidi" adlı bir seçenek çıkacak. Seçeneği aktifleştirdiğiniz zaman bir şifre belirlemeniz istenecek.

Şifreyi belirledikten sonra ise artık her WhatsApp Web sayfası açıldığında şifre girmeniz gerekecek.

Bu yeni özellik özellikle ortak alanlarda WhatsApp’ını açık unutanların işine yarayacak nitelikte.

Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Ayrıca benzer özelliğin masaüstü sürüme de gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.
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