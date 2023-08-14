Samanyolu Haber /Gündem / Gözler İmamoğlu'na çevrildi: Yarın ne açıklayacak? /14 Ağustos 2023 17:13

Gözler İmamoğlu'na çevrildi: Yarın ne açıklayacak?

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının önemli aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Basın mensuplarına gönderilen davette basın açıklamasının konusu belirtilmedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Partideki 'değişim' çağrısını yapan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

4 Temmuz günü “iktidaricindegisim.org” internet sitesi açarak yurttaşların görüş ve önerilerini toplayan İmamoğlu'nun değişim sürecine ilişkin açıklama yapması bekleniyordu.

YARIN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİYOR
İmamoğlu'nun  15 Ağustos Salı günü saat 12.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Basın mensuplarına gönderilen davette basın açıklamasının konusu belirtilmedi. İmamoğlu'nun değişim sürecine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yarınki basın toplantısında yapması bekleniyor.

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