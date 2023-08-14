Mültecilere karşı 'testereli' şamandıra yerleştirdiler

Güney Amerikalı sığınmacıların Meksika üzerinden ABD'ye geçtiği Rio Grande Nehri üzerine yerleştirilen şamandıralara nehri geçmek isteyen sığınmacılara kasıtlı olarak zarar vermek için testere benzeri yuvarlak metallerin yerleştirildiği iddia edildi.







Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından bir video paylaşan Demokrat Partili ABD Kongre üyesi Sylvia Garcia, Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Vali Greg Abbott'ın Teksas sınırında devam eden acımasız ve insanlık dışı uygulamaları karşısında dehşete kapıldım. Bu şamandıraların gerçek tehlikesi ve vahşiliği gün yüzüne çıktıkça durumun gerçekliği de rahatsız edici bir hâl alıyor. Buna artık bir dur demeliyiz" ifadelerini kullandı.





'SAVAŞ İÇİN TASARLANMIŞ EKİPMANLAR GÜNEY SINIRINDA...'

Euronews'ün aktardığına göre, yakın zamanda Vali Abbott'ın ABD-Meksika sınırında aldığı sığınmacı karşıtı önlemleri yerinde incelemek için Teksas'a giden Garcia'nın paylaştığı video sosyal medyada ve pek çok siyasetçi tarafından tepkiyle karşılandı. Temmuzda sınırdaki nehre yerleştirilen şamandıraların üzerindeki metal parçaların mültecileri caydırmak, kasıtlı olarak yaralamak, hatta öldürmek için yerleştirildiği iddia edildi.







Demokrat Partili Kongre Üyesi Joaquin Castro da X hesabından paylaştığı mesajda, "Giysiler, ailelerin mahsur kaldığı yerdeki dikenli tellere takılıyor. Şamandıraların ortasında testere aletleri... Dikenli tel... Şamandıralar zarar vermeyi amaçlıyor. Helikopterler, askeri araçlar... Bunlar, savaş için tasarlanmış ekipmanlardır, güney sınırındaki sığınmacıların işlemlerin yapmaya yardımcı olması için değil" ifadelerini kullandı.





'İNSANLIK DIŞI BİR KAPANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

Teksas Kamu Radyosu'na göre, şamandıralar arasına yerleştirilen 'yuvarlak testere görünümlü dişli metal nesneler şamandıraların üzerine tırmanmayı engellemek için' yerleştirilmişti. Eyaletin sığınmacılara karşı başlattığı 'Yalnız Yıldız Operasyonu' kapsamında yerleştirilen şamandıralar hakkında konuşan bir eyalet polisi ise söz konusu testere ve şamandıraların 'insanlık dışı bir kapandan başka bir şey olmadığını' söyledi.





Testereli şamandıranın ABD-Meksika sınırına yerleştirilmesinden bu yana nehirde sığınmacıların cesetlerine rastlandığı haberleri basına yansırken, Teksaslı yetkililer sığınmacıların 'muhtemelen nehrin üst kısımlarında boğulmuş olabileceğini' iddia etti. The New York Times gazetesi de cesetlerden birinin şamandıralara takıldığını yazdı.