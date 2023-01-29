AKP'ye kalesi Kayseri'de büyük şok: 600 kişi birden...

AKP'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de 600 kişi düzenlenen toplu üye katılım töreniyle İYİ Parti'ye katıldı.







İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen 'Üye Katılım Programında' Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun" dedi.





Ataş paylaşımının devamında şunları kaydetti:





"İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."





İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen “Üye Katılım Programında” Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun.





İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.