AKP'ye transfer olan Hatipoğlu'nun şirketi kamudan teşvik almış

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katıldı.





Hatipoğlu'nun katılımı için AKP Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi tören düzenlendi.





Tören kapsamında Hatipoğlu'na rozetini takan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu katılım töreni partimiz için, Türkiye demokrasisi için hayırlara vesile olur. İnşallah bundan sonraki süreçte de Eskişehir ile birlikte bölgede yeni bir sıçramanın, yeni bir doğumun, yeni bir gelişmenin olmasına da vesile olur. Eskişehir'le beraber durmak yok yola devam diyelim" ifadelerini kullandı.





Hatioğlu ise "Hepinizin bildiği üzere kadere bir beşer olarak müdahale etmenin imkanı yoktur. Gönlüm isterdi ki kısa siyaset yolculuğum burada sizlerle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde başlasaydı keşke" dedi.





Şirketi kamudan 1 milyon 293 bin lira teşvik almış

AKP’ye katılan Hatipoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ve yüzde 46,89 oranında hissesine sahip olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kamudan 7 ayda 1 milyon 293 bin lira teşvik aldığı ortaya çıktı.





Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “24.03.2023 tarihinde Güneş Enerjisi Camları yatırımımızla ilgili olarak 1.035.000.000 tutarlı Bölgesel teşvik belgesinin alınmasından sonra yüzde 25 oranında daha fazla teşvik içeren Stratejik Teşvik Belgesi başvurusunda bulunulmuştu. 25.10.2023 tarihi itibarıyla yatırımımızın Stratejik Yatırım kapsamında değerlendirilip uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.