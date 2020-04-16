Samanyolu Haber /Gündem / AKP'yi sarsan cinayet! /16 Nisan 2020 11:03

AKP'yi sarsan cinayet!

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Başkan Yardımcısı Gamze Pala hunharca katledildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala görüşme talebini defalarca reddettiği Savaş Dalançıkar tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saat 22:00 civarında Gamze Pala'nın resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı Fındıklı Öğretmenevi'ne gelen Savaş Dalançıkar, 44 yaşındaki Pala'ya görüşme teklifinde bulundu. 

Silahlı ve bıçaklı saldırıya maruz kalan Gamze Pala görev yaptığı Öğretmenevi'nde hayatını kaybetti.
 
Pala, 36 yaşındaki Dalançıkar'ın görüşme teklifini reddetti. Dalançıkar yanındaki tabancı ile ateş etmeye başladı.

Kurşunların genç kadına isabet etmediğini gören Dalançıkar cebinden çıkardığı bıçak ile Pala'yı hunharca katletti. 

Polisin saldırı mahallinden kaçan caniyi kısa süre sonra yakaladığı kaydedildi. 

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