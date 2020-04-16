Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyanın yarısı 'ilaç niyetine' dağıtılan paradan aldı, Türkiye hariç... /16 Nisan 2020 10:53

Dünyanın yarısı 'ilaç niyetine' dağıtılan paradan aldı, Türkiye hariç...

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dünya ülkelerinin yarısının koronavirüs salgınının neden olduğu kriz nedeniyle ekonomik yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Türkiye ise yardım istemeyen zengin ülkeler safında yer aldı.

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Benzeri olmayan bir aciliyet durumuyla karşı karşıya olduklarını söyleyen IMF Başkanı Georgieva, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu durum kötü yönetim ya da hatalar yapıldığı için oluşmadı. Ülkelere hızlı fon tedarikinde bulunuyoruz." dedi.

Kristalina Georgieva, yaptıkları ekonomik yardım karşılığında ülkelerden sadece bir istekte bulunduklarını söyledi: "Tek istediğimiz, lütfen doktor ve hemşirelerinize ödeme yapın, sağlık sisteminizin iyi durumda olduğundan, sağlık durumu kritik olan kişiler ve ilk yardımda bulunan kişilerin de iyi korunduğundan emin olun."

Bu süreçte bilim insanlarına güvendiklerini ve hayal kırıklığına uğramamayı umduklarını belirten Georgieva, "Tarihte ilk kez tahminlerimizi yaparken en az makro ekonomistler kadar epidemiyolojistlere de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ALMIYOR

Türkiye ise IMF'den yardım istememekte kararlı. Hükümet kanadı defaatle Türkiye'nin kurucularından olduğu IMF'den borç para istemeyeceğini duyururken IMF'nin ödeme yaparken en önemli kriterinin harcamada şeffaflık ve hesap verilebilirlik olduğu biliniyor. Pandemiyle birlikte 1 trilyon dolar kaynak ayıran IMF, şartları oldukça hafif olan kredi dağıtıyor. Normalde yapılan stand-by anlaşmalarından farklı olan bu acil yardım paketini şu ana kadar 83 ülke alarak sağlık sistemini ayakta tutmak amacıyla kullandı. 
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