Samanyolu Haber /Politika / Akşener’den çok sert mülteci açıklaması /20 Eylül 2023 23:29

Akşener’den çok sert mülteci açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Her geçen gün büyüyen sığınmacı meselesi Türk Milleti’nin ortak kaygısı ve hassasiyetidir. Şunu unutmayın ki; Türk Milleti’nin demografik geleceği söz konusu olduğunda, milletini seven hiçbir evladımız bu gidişata sessiz kalmaz ve kalmayacaktır” dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sığınmacı krizine dikkat çeken Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Her geçen gün büyüyen sığınmacı meselesi Türk Milleti'nin ortak kaygısı ve hassasiyetidir.

*Sürekli yaptığınız gibi insanlarımızın haklı tepkisini bastırarak, konuyu gündeme taşıyanları susturarak, tutuklayarak sorunu çözemezsiniz.

“BU GİDİŞATA…”

*Zaten çözmek gibi bir niyetiniz olmadığını da milletimiz artık çok iyi biliyor!

*Şunu unutmayın ki; Türk Milleti'nin demografik geleceği söz konusu olduğunda, milletini seven hiçbir evladımız bu gidişata sessiz kalmaz ve kalmayacaktır.
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