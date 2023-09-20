Akşener’den çok sert mülteci açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sığınmacı krizine dikkat çeken Akşener, şu ifadeleri kullandı;



*Her geçen gün büyüyen sığınmacı meselesi Türk Milleti'nin ortak kaygısı ve hassasiyetidir.



*Sürekli yaptığınız gibi insanlarımızın haklı tepkisini bastırarak, konuyu gündeme taşıyanları susturarak, tutuklayarak sorunu çözemezsiniz.



“BU GİDİŞATA…”



*Zaten çözmek gibi bir niyetiniz olmadığını da milletimiz artık çok iyi biliyor!



*Şunu unutmayın ki; Türk Milleti'nin demografik geleceği söz konusu olduğunda, milletini seven hiçbir evladımız bu gidişata sessiz kalmaz ve kalmayacaktır.