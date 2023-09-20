3 kişinin öldüğü çatışmada dehşete düşüren görüntüler

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.Çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.T, R.G. ve M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.T. ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar M.M.D. ve P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.D. ve P.G., “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.Olayla ilgili soruşturma sürerken çatışma anına ait görüntüler dehşete düşürdü.