3 kişinin öldüğü çatışmada dehşete düşüren görüntüler

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.T, R.G. ve M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.T. ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 ÇOCUK TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar M.M.D. ve P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.D. ve P.G., “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken çatışma anına ait görüntüler dehşete düşürdü.