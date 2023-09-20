Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

Maçın 52. dakikasında taç atışında vakit geçirirken sarı kart gören Jeler, 73. dakikada Angelino’ya yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi.





88. dakikada Zaha sol kanattan çizgiye inip ortasını yaptı. Ceza sahasının sağında topu sol ayağına alan Tete çektiği sert şutla topu filelere gönderdi.





Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.





Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.





Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray ile Kopenhag karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.Maça çok büyük baskıyla başlayan Galatasaray önce Icardi ile kaleci Grabara’yı geçemedi ardından Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda üst direğe takıldı.Kopenhag’ın gollerini 35’te Elyounoussi ve 58. dakikada Gonçalves kaydetti. Danimarka temsilcisinde Jelert iki sarı kartla 73. dakikada oyun dışına gönderildi.Galatasaray’ın 86. dakikada Boey ve 88’te Tete kaydetti.Bu sonuçla Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United’ın da yer aldığı gruba 1 puanla başladı.35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera’nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi’nin vuruşunda kaleci Muslera’nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.58. dakikada Kopenhag’ın 2. golü geldi. Elyounoussi’nin uzun pasında Meling sol kanattan savunmanın arkasına sarkıp açıyı kapatmak isteyen Muslera’yı görünce topu içeri çevirdi. Gerilerden gelen Gonçalves sağ ayağıyla üç savunmacının arasından topu filelere gönderdi.Galatasaray 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını oldukça arttırdı. Umutlandıran gol 86’da Boey ile geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Tete’nin ortasında top savunmadan seken Boey’in önünde kaldı. Sağ çaprazdan şutunu çeken Boey skoru 2-1 yaptı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son dönemdeki galibiyet hasretini, Kopenhag maçında da dindiremedi.Sarı-kırmızılı takım, “Devler Ligi” grup aşamasında oynadığı son 12 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi.2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere toplam 19 maça çıktı.Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı.“Cimbom” bu sezon da Trendyol Süper Lig’de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.