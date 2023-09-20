Atatürk’e hakaret eden lise öğrencisi tutuklandı

TR724'te yer alan habere göre Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çekildiği iddia edilen görüntülerde bir öğrencinin, Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık ve hakaret içeren davranışlarda bulunması sosyal medyada gündem oldu.



Lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu. Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S’yi gözaltına aldı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



A.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.



Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.



İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S. adlı şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.