Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk’e hakaret eden lise öğrencisi tutuklandı /20 Eylül 2023 22:38

Atatürk’e hakaret eden lise öğrencisi tutuklandı

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yaptığı videonun sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tutuklandı.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çekildiği iddia edilen görüntülerde bir öğrencinin, Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık ve hakaret içeren davranışlarda bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu. Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S’yi gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S. adlı şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atatürk’e hakaret eden lise öğrencisi tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:50:18