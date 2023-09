‘Yiten Canlara Vefa’: Saray zulmünün öldürdükleri ABD’de anıldı

Hayatını kaybeden 21 mağdur vefatlarından sonra işlerine iade edildi.









Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’de Saray rejiminin başta Hizmet Hareketi mensupları olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik başlattığı cadı avına karşı mağdurların sesini duyurmaya çalışan Advocates of Silenced Turkey (AST ) platformunun ‘Yiten Canlara Vefa Programı’ 17 Eylül Perşembe New Jersey Baymont by Wyndham Hotel’de gerçekleştirildi.Programda Türkiye’deki zulmün mağduru olanlar ve süreçte yakınlarını kaybeden isimler anıldı.O isimlerden bazıları şöyle:Kapatılan Irmak Tv’de yayımlanan ‘Geçmişten İzler’ isimli belgeselde yer alması dolayısı ile tutuklanan Prof. Sabri Çolak;Sınıf öğretmeni iken KHK ile mesleğinden olan kendisine ve ailesine yaşatılanlar nedeni ile artan rahatsızlıklara bağlı olarak 2 kez kalp ameliyatı olan, eşi hapiste iken 14 yaşındaki oğlunu yitiren, hastalık ve sıkıntılara dayanamadığı için 29 kiloya kadar düşüp hayatını kaybeden Fatma Görmez;Koronaya yakalanıp 15 gün hastaneye geç sevk edilen, 35 gün boyunca elleri kelepçe ile yatağa bağlanan ölümünden sonra cenazesi ailesine gösterilmeyen 22 senelik polis memuru Veysel Atasoy;Üç çocuğu ile birlikte Meriç’te hayatını kaybeden, cenazesi küçük yavrusu Bekir Aras’a sarılmış bir şekilde bulunan öğretmen Hatice Akçabay;Katarakt ameliyatı sırasında kalbi durunca hastaneye kaldırılan, yanına yakınlarının alınmasına izin verilmeyen, tahliyesi için yapılan başvurular reddedilen ve yoğun bakımda hayatını kaybeden 82 yaşındaki hayırsever işadamı Yusuf Bekmezci;Sabri Çolak, Ali Ayverdi, Bahadır Odabaşı, Ali Bayram hoca, Cemal Uşşak, Halil Şimşek, Uğur Abdurrezzak gibi onlarca isim….Programa video mesaj ile katılan Zekiye Ataç şunları ifade etti: “Ben Ahmet hasta iken çok dua ettim ‘Allah’ım Ahmet iyileşsin ve tüm dünyayı gezsin’ diye. Ahmet vefat edince anladım ki duam kabul oldu. O şimdi hem acılarından kurtuldu hem de masumiyetini tüm dünyada anlatıyor."Programa Seattle’dan katılan merhum polis memuru Veysel Atasoy’un üniversite öğrencisi oğlu Tarık Atasoy; babasının masumiyetini anlatmayı kendine vazife edindiğini ifade etti. Atasoy konuşmasında şunları söyledi: “Ben her sabah kendime soruyorum Tarık bugün babanın masumiyeti için ne yaptın? Eğer hiçbir şey yapmadıysam derin bir vicdan azabı duyuyorum. Bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim.”Programda cezaevlerinde bin bir emekle yapılmış el emeği göz nuru etaminler, takılar, tablolar açık artırma ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu açık artırmadan elde edilen gelirin yine vefat edenlerin hikayelerinin isim isim anlatıldığı “Unutmadık Unutmayacağız” kitap serisinin devamı için kullanılacağı açıklandı.Programa Kansas City’den katılan Amerikalı terapist ve müzisyen Taylor Qualls konuşmasında: “Bu acıları yaşayan insanların yerine koydum kendimi, artık onlar benim arkadaşlarım ve onların sesini elimden geldiğince tüm dünyaya duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.Programımıza gelen AST gönüllüsü Bailey Hughes de sokak ortasında öldürülen Kürt çocuğu Cemile Çağırga’nın vurulduktan sonra üç saat boyunca annesinin göğsünde kalışını ve gömülemediği için buzluğa kaldırılmasını ağlayarak anlattı.AST Başkan Yardımcısı Sait Önal, gecede yaptığı konuşmada, “İnsanlar ölünce unutulmaz, onları anmaya devam ettiğimiz müddetçe bizimle olmaya devam ederler ve bizler AST olarak bu kayıpların unutulmaması ve masumiyetlerinin anlatılması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.2016-2022 yılları arasında yaşatılan hak ihlalleri nedeniyle, 473 kişi üzüntü, stres ve hastalıktan, 125 kişi cezaevlerinde, 92 kişi intihar ederek, 36 kişi ülkelerinde yaşam hakkı tanınmadığı için Meriç’ten ve Ege’den geçmeye çalışırken, 91 kişi iktidar tarafından bilinçli bir şekilde farklı illere konulan cezaevlerindeki yakınlarını ziyarete giderken trafik kazalarında, 18 kişi bilmedikleri işlerde çalışırken iş kazalarında, 7 kişi gözaltında, 1 kişi mahkemede hayatını kaybetti.Ağustos 2023 tarihi itibariyle tespit edilebilen 85’i bebek ve çocuk 928 OHAL ve KHK mağduru vefat etti.