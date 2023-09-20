Kanun Hükmü: KHK’lıların mücadelesini anlatan ilk film Altın Portakal’da

Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzalarıyla çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) yüzbinlerce, insan haklarına soruşturma dahi açılmadan kamu görevinden atıldı.



Yıllardır hukuk mücadelesi veren KHK’lılar, çeşitli platformlar altında birleşerek hak arayışlarını sürdürüyor.



Artık KHK’ların yaşadıklarını anlatan filmler de çekilmeye başladı.



Artı Gerçek’te yer alan habere göre, yönetmen Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” belgeseli, bu yıl 60.’sı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’na kabul edildi.



Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’na gelen 56 başvuru arasından sekiz film seçkiye alındı:



Serdal Doğan’ın yönettiği Anlatsam Film Olur



Nick Read ve Ayşe Toprak’ın birlikte yönettikleri Benim Adım Mutlu



İpek Kent ve Efe Öztezdoğan’ın birlikte yönettikleri Eclipse



Ömer Gümüşer’in yönettiği Ege Güneşi



Münir Alper Doğan’ın yönettiği Felsefe



Nejla Demirci’nin yönettiği Kanun Hükmü



Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan’ın birlikte yönettikleri Mavi Kimlik



Cenk Kaptan’ın yönettiği Sen Kimsin?



ANAYASA MAHKEMESİ HAK İHLALİ KARARI VERDİ



Kanun Hükmü’nde, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlatıyor. Belgesel geçen yıl Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararıyla gündeme gelmişti. Demirci’nin çekimleri Bodrum’da gerçekleştirilen belgesel filmi, kaymakamlıkça yasaklanmıştı.



Savcılık de filmde kullanılan “İşimi geri istiyorum” yazılı pankartı “terör örgütü propagandası” sayarak soruşturma başlatmıştı. Anayasa Mahkemesi yönetmen Nejla Demirci’ye çekimler için Bodrum Kaymakamlığının izin vermemesini ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olarak değerlendirmiş ve yönetmene 13 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar vermişti.