Samanyolu Haber /Kültür / Kanun Hükmü: KHK’lıların mücadelesini anlatan ilk film Altın Portakal’da /20 Eylül 2023 21:47

Kanun Hükmü: KHK’lıların mücadelesini anlatan ilk film Altın Portakal’da

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin belgesel bölümünde gösterilecek olan 'Kanun Hükmü', KHK'larla kamu görevinden atılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlatıyor.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzalarıyla çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) yüzbinlerce, insan haklarına soruşturma dahi açılmadan kamu görevinden atıldı.

Yıllardır hukuk mücadelesi veren KHK’lılar, çeşitli platformlar altında birleşerek hak arayışlarını sürdürüyor.

Artık KHK’ların yaşadıklarını anlatan filmler de çekilmeye başladı.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, yönetmen Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” belgeseli, bu yıl 60.’sı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’na kabul edildi.

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’na gelen 56 başvuru arasından sekiz film seçkiye alındı:

Serdal Doğan’ın yönettiği Anlatsam Film Olur

Nick Read ve Ayşe Toprak’ın birlikte yönettikleri Benim Adım Mutlu

İpek Kent ve Efe Öztezdoğan’ın birlikte yönettikleri Eclipse

Ömer Gümüşer’in yönettiği Ege Güneşi

Münir Alper Doğan’ın yönettiği Felsefe

Nejla Demirci’nin yönettiği Kanun Hükmü

Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan’ın birlikte yönettikleri Mavi Kimlik

Cenk Kaptan’ın yönettiği Sen Kimsin?

ANAYASA MAHKEMESİ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Kanun Hükmü’nde, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlatıyor. Belgesel geçen yıl Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararıyla gündeme gelmişti. Demirci’nin çekimleri Bodrum’da gerçekleştirilen belgesel filmi, kaymakamlıkça yasaklanmıştı.

Savcılık de filmde kullanılan “İşimi geri istiyorum” yazılı pankartı “terör örgütü propagandası” sayarak soruşturma başlatmıştı. Anayasa Mahkemesi yönetmen Nejla Demirci’ye çekimler için Bodrum Kaymakamlığının izin vermemesini ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olarak değerlendirmiş ve yönetmene 13 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar vermişti.
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