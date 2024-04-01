Samanyolu Haber /Gündem / Akşener istifa çağrısına cevap verdi: İşte kararı! /01 Nisan 2024 15:20

Akşener istifa çağrısına cevap verdi: İşte kararı!

Yerel seçimlerden istediği sonucu alamayan İYİ Parti'de istifalar sürerken, Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. İstifa çağrısı yapılan Akşener, "Muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız. Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" açıklamasında bulundu.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Parti içinden 'istifa' çağrısının yapıldığı Akşener, partinin 'olağanüstü seçimli kongreye' gideceğini duyurdu.

"HER ŞEY TARTIŞILIR, ANCAK TEK BİR ŞEY TARTIŞILAMAZ"
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletimizin iradesiyle seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetin onuruna yakışır bir olgunlukla gerçekleşmesini önemli ve kıymetli buluyorum. Demokrasilerde her şey tartışılır, ancak tek bir şey tartışılamaz. O da şudur: Milletin hür iradesiyle sandığa attığı oy. Her zaman millet iradesinin üzerinde bir irade olmadığını söyledik. Sonuçlara göre milletimiz; 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti.

"MİLLETİMİZ EN BÜYÜK MESAJINI İKTİDARA VERDİ"
Milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmasından ne kadar yorgun olduğunu bir kez daha gördük. Milletimiz alışılmış kutuplaştırmalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

Şüphesiz ki; milletimiz bu seçimlerde en büyük mesajını iktidara verdi. Milletimiz ekonomi politikalarına, adaletsizliğe 'yeter' dedi. Milletimiz Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi.

Kendisini defalarca uyarmıştık. Demirel'in sözlerini hatırlatıp 'tencere her iktidarı sallar' demiştik. Fakat kendisi tüm bu çağrıları geçiştirdi. Umarım artık çağrıların ardında milletin sesi olduğunu öğrenmiştir. Umarım artık, herkesin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir.

"SEÇİMLİ KONGREMİZİ DÜZENLEYECEĞİZ"
İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız, muhasebemizi ve eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz."

İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI!
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz,  dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada görevinden istifa ettiğini belirterek, Akşener’i de şu ifadelerle istifaya çağırmıştı:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.” 

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