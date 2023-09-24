Samanyolu Haber /Gündem / Akşener ve İnce hakkında flaş iddia! /24 Eylül 2023 09:49

Akşener ve İnce hakkında flaş iddia!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul adayının kim olacağı sorusuna “Şaşıracaksınız” demişti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

SHABER3.COM

Yerel seçimlere aylar kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını belirtip "İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız" demişti. CHP'li Mehmet Sevigen, Akşener'in son dönemde Muharrem İnce ile sık görüştüğünü ve aday olarak onu düşündüğünü ileri sürdü.

Akşener'in 'Çok şaşıracaksınız' açıklaması sonrasında o adayın kim olacağı merak konusu oldu.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen çarpıcı bir iddiada bulunarak Akşener'in adayının Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce olacağını söyledi.

Sevigen şunları ifade etti:
“Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener ve İnce hakkında flaş iddia! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:59