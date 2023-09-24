Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim 24 Kasım'da öğretmenlere bakın ne hediye edecekmiş! /24 Eylül 2023 10:00

Milli Eğitim 24 Kasım'da öğretmenlere bakın ne hediye edecekmiş!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım'da öğretmenlere vereceği hediye ortaya çıktı. Hediye çok eleştiriliyor.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere “önlük” hediye etme kararı aldı. Bunun için eğitimcilerden “beden ölçülerini” vermeleri istendi. Karar “Önlük giyilmesi tercihten çok dayatmaya dönüşecek” eleştirilerine neden oldu. Eğitimciler, “Baskılar bizi yıldıramaz” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir genelge yayımlayarak okullarda öğretmenlerin önlük giymesini şart koşmasının ardından şimdi de bakanlık önlük hediye edecek. Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere önlük vereceğini belirtti. Konu ile ilgili tüm okul müdürlüklerine gönderilen yazı şöyle: “Bakanımız Yusuf Tekin tarafından bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda görev yapan öğretmenlerimize ‘öğretmen önlüğü’ hediye edilecektir. Bu nedenle beden ölçüsü bilgi formunun doldurulması gerekmektedir.” Bakanlıktan ilçe müdürlüklerine gönderilen yazıda önlükle ilgili veri girişlerinin 25 Eylül günü mesai bitimine kadar eksiksiz yapılması gerektiği bildirildi. Bakanlığın “hediye önlük” kararına eğitimciler sert tepki gösterdi. 

ZORLAMA YAPILAMAZ
24 Kasım’da, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için iş bırakacaklarını anımsatan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi: “Öğretmenler ne giyeceğine ne yapacağına kendileri karar verebilir. Önlükle ilgili bir zorlama asla yapılamaz. Baskılara asla geçit vermeyeceğiz. Atatürk’ün eğitim neferleri olarak 24 Kasım’da Ata’mızı anıyoruz, iktidarın göstermelik kutlamalarını reddediyoruz. Öğretmenler olarak bu tükenişin sorumlusu olanların hediye beyaz önlüklerini iade ediyoruz” dedi. Özbay daha önce de “öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi” yönündeki bakanlık açıklamasına tepki göstermiş bunun bir “tesadüf olmadığını” açıklamıştı. Kadem Özbay, “beyaz önlük” söylemindeki asıl amacın kadın eğitimcilerin kıyafetine karışmak olduğunu da vurgulamıştı. Tek tip önlük uygulaması dayatmasına tepki gösteren Eğitim Sen ise yaptığı açıklamada “Öğretmenleri beden ölçülerini vermemeye ve önlük dayatmasına karşı emeğini ve haklarını savunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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