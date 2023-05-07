Samanyolu Haber /Politika / Akşener, Yeşildağ’ın 1 milyar dolarlık rüşvet iddiasını sordu; meydan ‘Hırsız Tayyip’ diye inledi /07 Mayıs 2023 13:17

Akşener, Yeşildağ’ın 1 milyar dolarlık rüşvet iddiasını sordu; meydan ‘Hırsız Tayyip’ diye inledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ali Yeşildağ’ın iddialarını sordu. Akşener, “Recep Bey Recep Bey… Dün Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan, nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Sen Cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sorgula bakalım. Bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.” dedi. Akşener konuştuğu sırada meydan dakikalarca ‘Hırsız Tayyip’ sloganlarıyla inledi.

SHABER3.COM

Millet İttifakı’nın İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert çıktı. Akşener, yeraltı dünyasından tanınan ve Erdoğan’a cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın vurgun ifşaatlarından bahsetti. Tayyip Erdoğan’a, Yeşildağ’ın iddialarıyla ilgili sorular yönelten Akşener, şöyle konuştu:

- İki de bir kasetten bahsediliyor. Recep Bey Recep Bey… Var mıdır yok mudur belli olmayan bir kasetten bizzat bahsediyorsun da yahu dün sizin en yakın aile dostunuz seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor.

- Diyor ki Ali Yeşildağ: Antalya Havaalanı yıl 2007’de havalanının işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar euro veriyor. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. Yakınlardan birine 3 milyar euroya veriliyor. 1 milyar euro cep ediliyor. Bu iddia bizzat Recep bey tarafından 1 milyar euro alındığını söylüyor.

- Recep bey Recep bey… Hazır kaset orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sorgula bakalım. Bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener, Yeşildağ’ın 1 milyar dolarlık rüşvet iddiasını... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:48