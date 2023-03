Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir

"Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir."









AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, İyi Parti lideri Meral Akşener'e "İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma." dedi.Akşener Erdoğan'ı etiketleyerek Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: