Erdoğan, Akşener'i 'yine' tehdit etti: Bizim adımıza dikkat et, beni kendinle uğraştırma





Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Yaptıkları herhangi bir şey yok. 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Hiçbir zaman oralarda gerçekten muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Herzamanki gibi suistimal, ayrıştırma üzerinden bir tarzla hareket ediyor. Partimizin büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri istisnasız, sağolsun kardeş belediyeler ilan etmek suretiyle deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular. Burada çılışıyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye. Hatay Valisine dedim, açıklamanı yap diye. Kullanma suyu ile içme suyunu karıştırmasınlar. Biraz bu noktada sıkıntılar yaşadık, sonra da bunları aştık.

"Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var?"

Ne yazık ki bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz. İzmir'de deprem oldu. İzmir belediyesi ana muhalefette. Ne yaptılar? Hiç. Biz gidene kadar bunlar ortada yoktu. İçişleri Bakanım, Çevre Şehircilik oraya gittiler, süratle işleri başlattılar. Milletimiz ne demeye başladı; 'yaparsa AK Parti yapar' dediler. Rezerv alanlarında hala çalışmalar ediyor. Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var? Oraya kim bakıyor? CHP belediyesi. Peki ne yapıyorsunuz siz Karabağlar'da?

"Milletim hesabı 14 Mayıs'ta bunlardan soracaklardır"

Ana muhalefetin başındaki zât kimi kurtarmaktan bahsediyor. Demirtaş'ı kurtarmaktan, Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor. Sen nerede dolaşıyorsun? Diyarbakır'da yavrularımızı, insanlarımızı öldürenler, Demirtaş'ın talimatıyla sokaklara dökülüp, onları şehit etmediler mi? Şu anda Meral Hanım da içinde olmak kaydıyla birlikte 6'lı Masa şimdi 7 oldular. Bunları nasıl çıkaracaklarının planını yapıyorlar. Milletim hesabı 14 Mayıs'ta bunlardan soracaklardır.

"Bay Bay Kemal'in gözlerinin kör olduğunu anladık da sizin de mi gözleriniz kör?"

Aynı şeyi Kızılay için aynı şeyi AFAD için yaptılar? Gözleriniz kör mü sizin? Bay Bay Kemal'in gözlerinin kör olduğunu anladık da sizin de mi gözleriniz kör? AFAD'ın orada tabelası var, 'AFAD orada yok' diyorlar. Şu anda AFAD ağırlıklı olarak çadır kurulumlarını yürütüyor. Sahra hastanelerini bir taraftan yürütüyor. 35 bin arama kurtarma personeli, 270 bini kamu personeli ve gönüllü, yarım milyon insanımızın her birine tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyarette kapı arkasında nelerin yapıldığını bilemiyorum. Çok hassas konular olduğu. Özellikle yerel yönetim, özerklik şartından tut da, içeridekilerin çıkarılması üzerine konular.

"Hani kumar masası, hani noter; ne oldu sana?"





Erdoğan, AKP'nin dezenformasyon ve propaganda kanalları olan A Haber ve ATV ortak yayınında seçim, deprem bölgesinde ekonomi ve seçim tartışmaları başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:"Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağı bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya; yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce masanın altında bir yedinci ortak var demiştim. Belki birileri onu hiç kaale almadı. Yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu. Partisinde veya parti genel merkezinde ziyaret değil; parlamentodaki grup odasında kendilerini ziyaret etti. Kendi ifadeleriyle kumar masasındakilerinin sadece HDP'ye değil her birinin bir diğerine bakışı da arızalı. Meral Hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter? Ne oldu sana! Niye geri vitese taktın da dönüp masaya oturdun?