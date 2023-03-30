Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Akşener'i 'yine' tehdit etti: Bizim adımıza dikkat et, beni kendinle uğraştırma /30 Mart 2023 07:27

Erdoğan, Akşener'i 'yine' tehdit etti: Bizim adımıza dikkat et, beni kendinle uğraştırma

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, İyi Parti lideri Meral Akşener'e, "İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma." dedi.

SHABER3.COM

Erdoğan, AKP'nin dezenformasyon ve propaganda kanalları olan A Haber ve ATV ortak yayınında seçim, deprem bölgesinde ekonomi ve seçim tartışmaları başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağı bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.

"Biraz bu noktada sıkıntılar yaşadık, sonra da bunları aştık"

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Yaptıkları herhangi bir şey yok. 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Hiçbir zaman oralarda gerçekten muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Herzamanki gibi suistimal, ayrıştırma üzerinden bir tarzla hareket ediyor. Partimizin büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri istisnasız, sağolsun kardeş belediyeler ilan etmek suretiyle deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular. Burada çılışıyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye. Hatay Valisine dedim, açıklamanı yap diye. Kullanma suyu ile içme suyunu karıştırmasınlar. Biraz bu noktada sıkıntılar yaşadık, sonra da bunları aştık.

"Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var?"

Ne yazık ki bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz. İzmir'de deprem oldu. İzmir belediyesi ana muhalefette. Ne yaptılar? Hiç. Biz gidene kadar bunlar ortada yoktu. İçişleri Bakanım, Çevre Şehircilik oraya gittiler, süratle işleri başlattılar. Milletimiz ne demeye başladı; 'yaparsa AK Parti yapar' dediler. Rezerv alanlarında hala çalışmalar ediyor. Ey Bay Bay Kemal, Karabağlar'da kim var? Oraya kim bakıyor? CHP belediyesi. Peki ne yapıyorsunuz siz Karabağlar'da?

"Milletim hesabı 14 Mayıs'ta bunlardan soracaklardır"

Ana muhalefetin başındaki zât kimi kurtarmaktan bahsediyor. Demirtaş'ı kurtarmaktan, Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor. Sen nerede dolaşıyorsun? Diyarbakır'da yavrularımızı, insanlarımızı öldürenler, Demirtaş'ın talimatıyla sokaklara dökülüp, onları şehit etmediler mi? Şu anda Meral Hanım da içinde olmak kaydıyla birlikte 6'lı Masa şimdi 7 oldular. Bunları nasıl çıkaracaklarının planını yapıyorlar. Milletim hesabı 14 Mayıs'ta bunlardan soracaklardır.

"Bay Bay Kemal'in gözlerinin kör olduğunu anladık da sizin de mi gözleriniz kör?"

Aynı şeyi Kızılay için aynı şeyi AFAD için yaptılar? Gözleriniz kör mü sizin? Bay Bay Kemal'in gözlerinin kör olduğunu anladık da sizin de mi gözleriniz kör? AFAD'ın orada tabelası var, 'AFAD orada yok' diyorlar. Şu anda AFAD ağırlıklı olarak çadır kurulumlarını yürütüyor. Sahra hastanelerini bir taraftan yürütüyor. 35 bin arama kurtarma personeli, 270 bini kamu personeli ve gönüllü, yarım milyon insanımızın her birine tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyarette kapı arkasında nelerin yapıldığını bilemiyorum. Çok hassas konular olduğu. Özellikle yerel yönetim, özerklik şartından tut da, içeridekilerin çıkarılması üzerine konular.

"Hani kumar masası, hani noter; ne oldu sana?"

HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya; yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce masanın altında bir yedinci ortak var demiştim. Belki birileri onu hiç kaale almadı. Yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu. Partisinde veya parti genel merkezinde ziyaret değil; parlamentodaki grup odasında kendilerini ziyaret etti. Kendi ifadeleriyle kumar masasındakilerinin sadece HDP'ye değil her birinin bir diğerine bakışı da arızalı. Meral Hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter? Ne oldu sana! Niye geri vitese taktın da dönüp masaya oturdun?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, Akşener'i 'yine' tehdit etti: Bizim adımıza... Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi:

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi

Ramadan is Here !

Ramadan is Here !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:09:51