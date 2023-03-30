Kral Charles Almanya'da

Steinmeier: İngiltere'den Avrupa jesti





Brexit sonrası Avrupa ile ilişkileri yeniden canlandırma çabalarının bir parçası olarak yapılan ziyaret çerçevesinde İngiliz hükümdar Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda askeri törenle karşılandı. Burada Federal Almanya kurulduktan sonra ilk kez bir yabancı devlet temsilcisi için askeri tören yapılmış oldu.Daha sonra Almanya Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'na geçen Kral Charles, burada Cumhurbaşkanlığı Özel Defteri'ni imzaladı.İngiltere Kralı, Bellevue Sarayı'nda "Enerji dönüşümü ve sürdürebilirlik" konulu etkinliğe ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'in kendisinin onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.Eylül ayında annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından yerine hükümdar olan III. Charles, ilk olarak Fransa'ya gidecekti ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni emeklilik yasası nedeniyle yaşanan şiddetli toplumsal huzursuzluk nedeniyle turun bu kısmı iptal edildi.Charles ve eşi Camilla'yı Berlin'de karşılayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hükümdarın mayıs ayındaki taç giyme töreninden önce ilk devlet ziyareti için Fransa ve Almanya'yı seçmesinin önemli bir "Avrupa jesti" olduğunu söyledi.Steinmeier, "Bugün, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin başlamasından tam altı yıl sonra, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise üç günlük ziyaret kapsamında III. Chrales'ın Berlin, Brandenburg ve Hamburg şehirlerinde sürdürülebilirlik ve Ukrayna krizi gibi iki ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında temaslarda bulunacağı belirtildi.Perşembe günü Berlin'de Alman parlamentosunun alt kanadı Bundestag'a hitap edecek İngiliz hükümdar, savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan bir milyon Ukraynalıdan bazılarıyla bir araya gelecek.Steinmeier geçen elüldeki Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde Charles'ı Almanya'ya davet etmişti. İngiltere'de bu tür devlet ziyaretleri konusunda nihai kararı İngiliz hükümeti veriyor. Birçok uzman Avrupa ile ilişkileri yeniden kurma çabası çerçevesinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın bu teklife yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.İngiltere 2022'de Almanya'nın en önemli beşinci ticaret ortağı iken şu anda Çekya'nın ardından 11. sıraya gerilemiş durumda.