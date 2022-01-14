Akşener'den Erdoğan'ın 'İmralı' çıkışına: Fezleke konusudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek" sözlerine tepki gösterdi. Akşener, "Fezleke konusudur" dedi.





Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.







Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Ziyaretimizin sebebi dün halk otobüsleri esnafı ve minibüsçüler esnafı beni ziyaret ettiler. Bazı talep ve istekleri oldu. Ben de kendilerine söz verdim. Bazı zorluklar var belediyeye dair çözümlenmesi gereken. Onların taleplerini bizzat ileteceğimi söyledim. Onun için geldim" diye konuştu.





Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Akşener açıklamasında, "Terörden yagılanmış ve terörist başı tanımıyla cezasını çeken bir şahıs ve yine terör suçlamasıyla Edirne'de bir kısım mahkemesi devam eden bir şahıs ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan, hukuki olarak ne oluğ bittiğini anlatmakla görevli, onu takip etmekle görevli, Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu sayın Erdoğan diyor ki; mektup arkadaşı Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif tabiriyle ayıptır, ayıp. Bu da bir fezleke konusudur" ifadelerini kullandı.





SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI: FEZLEKEYE EVET OYU VERECEĞİZ





HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesi hakkında da konuşan Akşener, "Semra Güzel'in fezlekesi gelecek Meclis'e ama emin değilim çünkü ne zaman AKP'liler bağırdılar hiçbir sonuç olmadı. Bu fezlekeye "evet" oyu verecek arkadaşlarımız. İYİ Parti'nin tutumu her zaman terör, teröre yataklık, iltisak, irtibat gibi konularda açık ve nettir. Burada sorunumuz yok, umarım rahatlamışlardır. "





ERDOĞAN'IN ADAYLIK AÇIKLAMASINA YANIT





Erdoğan'ın 2023 seçimleri için muhalefete yönelik 'Adayları bile belli değil' ifadesinin de sorulduğu Akşener, "Çok merak ediyorlar ama kendisinin adaylığı da belli değil. Ben, onun ağzından duymadım aday mıdır, değil midir... Bizim adayımız, Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.





BAKAN NEBATİ'YE 'ENFLASYON' TEPKİSİ





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Enflasyon ocak ayında pik yapar ama 2023'te tek hane olur. Seçime ben tek haneli enflasyonla gideceğim" açıklamasına tepki gösteren Akşener, "Anlıyorum ki TÜİK Başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın Başkanı da muhtemelen değişecek. Yazlık-kışlık bir sistemi var oranın. TÜİK'e göre bir enflasyon rakamı açıklanacak ve sayın Nebati de gözlerinin ışıltısına bakıp böyle bir enflasyon sonucuyla karşılacağız gibi görünüyor bütün bu konuşmalardan. Ben kendisine hem ekonomiyi hem matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum" dedi.