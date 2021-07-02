Akşener'den İstanbul Sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.





Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:





(İstanbul Sözleşmesi) Ayağına kurşun sıktı sayın Erdoğan, hem de topuğuna sıktı.





"Çok yalnız hissedeceğiz. İster seküler, ister muhafazakar pek çok kadının kendisini güvence altında hissettiği bir kavramdı. Çok üzgünüm. Arkadaşlarıma hukuki olarak ne gerekiyorsa yapın dedim"





"İstanbul Sözleşmesi'nin kadının toplum içinde var olabilmesi, kanunlar karşısındaki durumu iyimser ayrımcılığa kadar bir durumu var. İstanbul Sözleşmesi sadece dayak yiyen istismara uğrayan değil her konuda kadının varlığının saygı duyulmasının hepsinin içinde yer aldığı bir sözleşme."