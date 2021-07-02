Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den İstanbul Sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama /02 Temmuz 2021 21:43

Akşener'den İstanbul Sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz'dan itibaren İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrasında tartışmalar sürerken konuyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. 

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle: 

(İstanbul Sözleşmesi) Ayağına kurşun sıktı sayın Erdoğan, hem de topuğuna sıktı.

"Çok yalnız hissedeceğiz. İster seküler, ister muhafazakar pek çok kadının kendisini güvence altında hissettiği bir kavramdı. Çok üzgünüm. Arkadaşlarıma hukuki olarak ne gerekiyorsa yapın dedim"

"İstanbul Sözleşmesi'nin kadının toplum içinde var olabilmesi, kanunlar karşısındaki durumu iyimser ayrımcılığa kadar bir durumu var. İstanbul Sözleşmesi sadece dayak yiyen istismara uğrayan değil her konuda kadının varlığının saygı duyulmasının hepsinin içinde yer aldığı bir sözleşme."
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