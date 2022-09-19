Akşener'den 'Kürt' çıkışı: 'Bu can bu bedende durdukça düşman edemeyecekler'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, esnaf ziyaretleri sırasında girdiği dükkanların içinde karşılaştıklarını anlattı.







"ETİMESGUT’TA ‘PKK’LI’ AMA BATMAN’DA ‘FAİLİ MEÇHULCÜ’ DİYORLAR"

Cumhuriyet'in haberine hakkındaki 'faili meçhulcü' ifadeleri üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren İYİ Parti lideri "Meral Akşener’e Etimesgut’ta ‘PKK’lı’ ama Batman’da ‘faili meçhulcü’ diyorlar. Hayatında PKK’ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı, kolpacılar sizi'' ifadelerini kullandı.





"BİZ KÜRT HALKINA İHANET Mİ ETTİK"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Akşener, "İsmini söylesem hepinizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucu başı, milletvekilliği yapmış bir ağabeyim beni aradı. Milletvekilliğim düşmüş, biz o zaman baraj altıyız. Açılımın, çözüm sürecinin başladığı zamanlar öyle bir konuşma yaptı ki… ‘Bana torunlarım geliyor, yeğenlerim geliyor diyor ki amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında durduk diye.’ Siz o insanları darmaduman ettiniz, PKK’ya feda ettiniz. Siz kimsiniz de bizi suçlamak kim?" diye devam etti.





"PKK SİLAHLI AYRILIKÇI TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Akşener, ''Bu can bu bedende durdukça, bu netlikte bir şey söyleyeyim bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK’nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK bir silahlı ayrılıkçı terör örgütüdür. Bu başka bir şey. Bizim Güneydoğu Anadolu’da bir il başkanımızın ailesinden beş şehit var. Bunu nasıl unutacağız biz? Hepimize düşen bir iş var. ‘Şuculuk, buculuk’ üzerinden aynı zamanda devletinin yanında durmuş gazisi, şehidi olan aileleri de hızara veren bu dili birlikte ortadan kaldıracağız. Hem o harami düzeni yıkacağız hem de bu kolpacılığı ortadan kaldıracağız'' dedi.



