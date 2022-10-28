Samanyolu Haber /Politika / Akşener'i “Sayın Başbakan” diye karşıladı /28 Ekim 2022 20:13

Akşener'i “Sayın Başbakan” diye karşıladı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma isteğini dile getirmesinden sonra İYİ Parti lideri Meral Akşaner'in kendisine bir ziyarette bulundu.

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Millet İttifakı'na katılma isteğini dile getirdikten sonra İYİ Parti lideri Meral Akşaner'in kendisini ziyaret ettiği Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Akşener'i “Sayın Başbakan” diyekarşıladığı ifade edildi.

Cumhuriet'te yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Hüseyin Baş, Meral Akşener'i “Sayın Başbakan” diye karşıladı.

Akşener ve Baş burada ortak açıklama yaptı. Akşener, Baş ile yaptığı ortak basın açıklamasında, “Ben o altılı masanın bir orada oturan İYİ Parti’nin genel başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya, Sayın Baş’ın, sayın genel başkanın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim” dedi.

Baş ise “Türkiye’de hükümet değişikliği, bugün biliyorsunuz AK Parti, hükümet partisi, Cumhur İttifakı ‘Türkiye Yüzyılı’ açıklayarak, aslında Cumhuriyet ibaresinin kullanılmadığı yeni bir yüzyıldan bahsederken, biz burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan, birlik oluşturmuş altılı masaya bir çağrıda bulunmuştuk. Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek, bu konudaki meramımızı dinlemiş oldu” dedi.
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