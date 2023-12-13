Akşener'in istifasını istediği İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan yeniden seçildi

İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile girme kararının ardından partiden ardı ardına istifalar yaşanmıştı.



Son olarak da ittifaka destek açıklamaları yapan İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talebi üzerine bu görevinden istifa etmişti.



YENİDEN SEÇİLDİ



Bu gelişmenin ardından İBB Meclisi’ndeki İYİ Parti grubu yeni grup başkanvekili seçmek üzere toplandı. 9 meclis üyesi bulunan İYİ Parti grubunun toplantısına, İBB Başkanı aday adayı olan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı katılmadı.



Toplantıda 8 meclis üyesinden 7’sinin oyları ile İbrahim Özkan yeniden grup başkanvekilliğine aday olarak gösterildi ve seçildi. Toplantıda alınan karar ile grup sözcüsü Suat Sarı’nın yerine de Çekmeköy’den meclis üyesi olan Bora Kılıç seçildi.