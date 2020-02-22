Albayrak'ın öfkesi dinmiyor: Erişim engeli haberine de erişim engeli

Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığına ilişkin haberlere erişim engeli yasağı getirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, erişim engeli kararı aldırdığına yönelik haberler için de erişim engeli kararı aldırdı.





Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘rant projesi’ olduğu gerekçesiyle eleştirilen Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı haberini 20 Ocak 2020’de yayımlamıştı.





Haber farklı internet sitelerinde de paylaşılmıştı.





Berat Albayrak 12 Şubat’ta mahkemeye başvurarak haberlere erişim engeli getirilmesini istemişti.





İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği aynı gün bu talebi kabul etmişti.





Berat Albayrak’la ilgili jet hızıyla kabul edilen erişim engeli kararı da haber olmuştu.





Gazete Duvar'ın haberine göre, Albayrak bu haberlere erişimin engellenmesi için de bu kez İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’nden karar çıkarttı.





Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel, arsayla ilgili "yabancı almasın düşüncesiyle sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır" açıklamasında bulunmuştu.





'Yabancıya gitmesin' açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken mizah dergisi Leman da Albayrak'ı kapağına taşımıştı.





Ancak Leman Dergisi'nin, 'Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazisi olduğu ortaya çıktı' başlıklı karikatürüne de erişim yasağı getirilmişti.