Alevilik ile ilgili dünyada ilk olan karar

“DÜNYADA İLK DEFA BİR ÜLKE GENELİNDE, ALEVİLİK KENDİNE ÖZGÜ BİR İNANÇ OLARAK TANINDI!”





Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) yıllardır Alevi’liğin tanınması için yaptığı girişimler sonuçlandı. Avusturya öyönetimi, Alevi inancını resmi olarak tanıdı. Yönetim, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmadan, kendine özgü bağımsız bir inanç olduğunu kabul etti.Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan Avusturya Yönetimi’nin kararı, AABF tarafından duyuruldu.Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Turak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu ailesi olarak 12 yıldır sürdürdüğümüz onurlu mücadelemizde, nihayet sonuç aldık ve dünyada ilk defa bir ülke genelinde, Alevilik kendine özgü bir İnanç olarak tanındı.”