Samanyolu Haber /Dünya / Alevilik ile ilgili dünyada ilk olan karar /14 Nisan 2022 21:47

Alevilik ile ilgili dünyada ilk olan karar

Alevilik üzerine devam eden tartışmalar kapsamında Avusturya'da Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) yapmış olduğu tanınma başvurusunun Viyana yönetimi tarafından kabul edildiği açıklandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) yıllardır Alevi’liğin tanınması için yaptığı girişimler sonuçlandı. Avusturya öyönetimi, Alevi inancını resmi olarak tanıdı. Yönetim, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmadan, kendine özgü bağımsız bir inanç olduğunu kabul etti.

Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan Avusturya Yönetimi’nin kararı, AABF tarafından duyuruldu.

“DÜNYADA İLK DEFA BİR ÜLKE GENELİNDE, ALEVİLİK KENDİNE ÖZGÜ BİR İNANÇ OLARAK TANINDI!”

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Turak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu ailesi olarak 12 yıldır sürdürdüğümüz onurlu mücadelemizde, nihayet sonuç aldık ve dünyada ilk defa bir ülke genelinde, Alevilik kendine özgü bir İnanç olarak tanındı.”
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