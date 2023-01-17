Samanyolu Haber /Gündem / Ali Erbaş’ın karısı, Sultan Ahmet camii din görevlisini yumrukladı /17 Ocak 2023 09:45

Ali Erbaş’ın karısı, Sultan Ahmet camii din görevlisini yumrukladı

Ali Erbaş’ın din görevlisi olan halasının oğlu Sultan Ahmet Camisi’nde görevlendirildi. Buna tepki gösteren Seher Erbaş, camiyi bastı, hala oğluna yumruk attı. Taraflar karakolluk oldu.

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Tüm tepkilere karşın müftülük ziyaretlerinden ve özel kaleminden vazgeçmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş bu kez bir aile içi kavgayla gündeme geldi.

İddiaya göre, Başkan Erbaş’ın halasının oğlu olan ve Ankara Ahmet Akseki Camisi’nde görev yapan din görevlisi C.B’ye, bir kadına yönelik “uygunsuz mesajlar gönderdiği” suçlaması yöneltildi. Bunun üzerine C.B., Sinop’a görevlendirildi. Görev yerini değiştirmeye çalışan C.B., birkaç ay sonra İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ne geçti.

ATAMA KIZDIRDI

Ancak bu değişikliği öğrenen Seher Erbaş, duruma tepki gösterdi. Seher Erbaş, yaklaşık beş ay önce yanındaki Diyanet görevlileriyle birlikte Sultanahmet Camisi’ni “bastı.” Seher Erbaş, C.B. ile görüşmek istese de C.B., kendisiyle bir araya gelmek istemedi. Bunun üzerine Seher Erbaş, cami cemaatinin önünde C.B’nin kolundan tutarak “Sen buraya nasıl gelirsin? Aile adımızı nasıl kullanırsın?” tepkisini gösterdi. C.B. ise “Ben devletin memuruyum, sen kimsin?” çıkışında bulundu. Seher Erbaş, bu yanıt üzerine C.B’nin göğsüne yumruk attı.

ŞİKÂYETİNİ ÇEKTİ

Seher Erbaş’ın yanında olan Diyanet personeli araya girerek tartışmayı yatıştırdı. C.B. ise Seher Erbaş’tan şikâyetçi oldu. Seher Erbaş’ın abisi olan, eski Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri E.B., C.B’yi ikna ederek şikâyetini geri çekmesini sağladı. Böylece olay kapatıldı.

Cumhuriyet’in ulaştığı C.B., olayın sorulması üzerine önce “Olayın gündeme gelmesini istemiyorum” yanıtını verirken daha sonra “Olmadı öyle bir şey” dedi.

DİYANET’İN ‘HANİMEFENDİ’Sİ

Cumhuriyet; Diyanet içinde Seher Erbaş’a “hanımefendi” şeklinde hitap edildiğini, eş Erbaş’ın il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ettiğini, ziyaretlerinde çantasını koruma polisine taşıttığını, bir Diyanet personelini kendisine özel kalem olarak görevlendirildiğini gündeme getirdi.
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