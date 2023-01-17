Samanyolu Haber /Gündem / Mültecileri taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var /17 Ocak 2023 09:51

Mültecileri taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de askeri personel refakatinde Fas uyruklu mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 jandarma personelinin şehit olduğu, bir mültecinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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Kaza, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri personel ve mülteci taşıyan Uğur Kaplan idaresindeki otobüs, aynı yönde seyreden Ramazan Sayıl yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada 2 askeri personel şehit oldu, bir mültecide hayatını kaybetti. Kazada 33 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Otobüsün yanarak kül olduğu kaza ile ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan iki araç sürücüsünün ise gözaltına alındığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,"Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli 2 Astsubay, 9 Uzman Erbaş refakatinde 27 Fas uyruklu göçmeni Kırklareli GGM ye götürmek üzere çıkarılan devriye 17.01.2023 günü saat 01.30 sıralarında Tem Otoyolu Taşobası mevki Adana-Ankara istikametinde seyir halindeyken sevkte görevli otobüsün, demir taşıyan Tıra arkadan çarpması sonucu otobüsün yanması ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayın Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikali üzerine derhal adli soruşturma başlatılarak nöbetçi cumhuriyet savcısınca olay yerine geçilmiştir. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan olay yeri incelemesi neticesi kazada 2 Astsubay ve 7 uzman erbaş çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 2 personele ulaşılamadığı görülmüştür.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası otobüste meydana gelen yangında yanarak 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden 2 kişinin araçta görevli Jandarma personeli olduğu diğer vefat eden şahsın göçmen olduğu değerlendirilmiştir. Olay yerinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasına müteakiben , vefat edenlerin ölü muayenesi yapılarak kimlik tespitleri için klasik otopsi için Adana Adli Tıp kurumuna sevkleri sağlanmıştır. Kazaya karışan tır ve otobüs şoförü gözaltına alınmışlardır. Kusur durumunun tespiti üzerine mahkemeye sevk işlemi tamamlanacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.
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