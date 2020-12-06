Samanyolu Haber /Dünya / "Ali Hamaney hayatını kaybetti" iddiası /06 Aralık 2020 22:37

"Ali Hamaney hayatını kaybetti" iddiası

Sosyal medyada İran'ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ve ölmeden önce de yetkilerini oğluna devrettiği iddialarının gündeme geldiği belirtildi.

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Sosyal medyada sağlık durumunun ağırlaşan İranlı dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği ölmeden önce de yetkilerini oğluna devrettiği iddia edildi.

İran'ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney hakkında henüz hiçbir açıklama yapmazken sosyal medyada İranlı liderin öldüğü iddiaları dolaşıyor.

İran’da askeri ve siyasi bir çok görevde bulunan 81 yaşındaki Hamaney’in yetkilerini oğluna devrettiği de iddialar arasında.

ALİ HAMANEY KİMDİR

İran İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atanan Hamaney, 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı oldu. Hamaney, Tahran milletvekili olarak da İran Meclisinde de görev yaptı.

Tam 8 yıl süren komşu Irak ile yapılan savaşta önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti.

1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni’nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi.
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