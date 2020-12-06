Samanyolu Haber /Dünya / Almanya alfabesini değiştirmeye hazırlanıyor /06 Aralık 2020 22:46

Almanya alfabesini değiştirmeye hazırlanıyor

Almanya'da Nazi döneminden kalan fonetik alfabenin yenileceği belirtiliyor. Söz konusu yenilemeyle Nazi dönemde anti-Semitik bir hal alan fonetik alfabenin, etnik çeşitliliği yansıtacak bir şekle sokulmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Almanya, Naziler tarafından yapılan eklemeler sebebiyle fonetik alfabesini yenileyecek.

1933 - 1945 yılları arasında hüküm süren Adolf Hitler'in Nazi yönetimi öncesinde Almanca fonetik alfabesinde bazı Yahudi isimleri vardı.

Örneğin, "D" harfi için "David" (Davud), "N" harfi için "Nathan" ve "Z" harfi için de "Zacharias" (Zekeriya) gibi kelimeler kullanılıyordu.

Ancak Naziler bu kelimeleri "Dora", "Nordpol" (Kuzey Kutbu) ve "Zeppelin" (Zeplin) ile değiştirdi. Bu gibi değişimlerle beraber fonetik alfabe anti-Semitik biçiminden habersiz olarak pek çok Alman tarafından kullanıldı.

2022'de duyurulacak

Şimdi ise Alman Standardizasyon Enstitüsü'ne (DIN) bağlı uzmanlar, 2022'de kamuoyuna duyurulacak ve kabul edilecek yeni bir fonetik alfabe üzerinde çalışıyor.

Fikir, Yahudi Merkez Konseyi tarafından da desteklenen Baden-Württemberg eyaletinde anti-Semitizmle mücadeleden sorumlu Michael Blume'dan geldi.

Yeni alfabeye ilişkin ipucu veren DIN sözcüsü Julian Pinnig, "Harfler için yeni isimler seçmenin Alman kasaba veya şehir isimleri seçmekten daha sorunlu olabileceğini, çünkü kişisel isim seçimlerinin ulusun bugünkü etnik çeşitliliğini yansıtmayabileceğini" söyledi.

1934'te Naziler tarafından "J" harfi için "Jacob" (Yakup) yerine "Julius"; "S" harfi için "Samuel" yerine de "Siegfried" isimleri tercih edilmişti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kısmen değiştirildi
Öte yandan alfabeden birkaç Nazi referansı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değiştirildi. Mesela, Y harfi için kullanılan "Ypres" kelimesi yerine, "Ypsilon" kelimesi getirildi.

Ypres, Almanların Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kez zehirli gaz kullandığı yerdi.

Ancak "Nordpol" (Kuzey Kutbu) kelimesiyle Nazizmin etkisi de korundu. Hitler'in ideolojisi, efsanevi bir kuzey Aryan ırkının sözde üstünlüğüne dayanıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya alfabesini değiştirmeye hazırlanıyor Sonraki Haber >>

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:20:12