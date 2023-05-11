Samanyolu Haber /Gündem / Ali Yeşildağ: Muharrem İnce’ye kaset kumpasının arkasında AKP’liler var! /11 Mayıs 2023 22:35

Ali Yeşildağ: Muharrem İnce’ye kaset kumpasının arkasında AKP’liler var!

İktidar temsilcilerinin rüşvet ve soygun düzenini ‘içerideki adam’ olarak ifşa eden Ali Yeşildağ, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye kurulan kaset kumpasının arkasında AKP’nin olduğunu söyledi. Kendisinin hiç bir sosyal medya hesabı olmadığını anlatan Yeşildağ, “Ben o camianın insanıyım lan! Devlet beye o şeyleri nasıl yazarsınız lan! Benim MHP’de bir sürü abilerim, dostlarım var. Ak troller… Şerefsiz aşağılık köpekler. Fare surat… Bunun arkasında sen varsın… Siz yapıyorsunuz şerefsizler…” dedi.

SHABER3.COM

Ali Yeşildağ’ın konuyla ilgili son videosunda yaptığı açıklamalar şöyle:

    Benim hiç bir sosyal medyada hesabım yoktur. Benim adıma açılan sosyal medyadaki hesaplar sahtedir. İlk videomda da belirtmiştim. Ben klasik boomer’ım demiştim. Ben Ali Yeşildağ olarak hiç bir sosyal medyada hesabım yoktur.
    O sahte hesapları AK troller açtı. Bu iş AK Parti’nin tezgahı. Tek dertleri benim söylediklerimi sulandırmak. Yaptıkları hırsızlıklar, yolsuzluklar, ahlaksızlıklar ortaya çıkmasın, benim videolar izlenmesin istiyorlar. Bu işin arkasında, en tepesinde fare surat, (Fahrettin Altun) sen varsın. Buna bu aklı veren kim; Zeki Yeşildağ! Zeki Yeşildağ bu tezgahları çok iyi bilir.
    Benim bu videoları yayınlamamın tek sebebi var; bana kazık attılar. Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ… Beni cezaevinde yatırdılar. Arkamdan bir sürü iftiralar yazıyorlar.
    Ulan bu yazıyı yazdıran, o klavyenin arkasındaki şerefsiz, aşağılık insanlar! Devlet (Bahçeli) bey için o şeyleri benim adımı kullanarak yazdınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, sizi bulacağım. Bunun bedelini ödeyeceksiniz.
    Ben o camianın insanıyım lan! Devlet beye o şeyleri nasıl yazarsınız lan! Benim MHP’de bir sürü abilerim, dostlarım var. Ak troller… Şerefsiz aşağılık köpekler. Fare surat… Bunun arkasında sen varsın… Siz yapıyorsunuz şerefsizler…
    Ulan ben kaliteli adamım. Ben adamın özel hayatıyla ilgili şeyleri yayınlamam. Yayınlayacak olsam yavşak Mustafa’nın videosu var bende. Yayınlayacak olsam onu yayınlarım. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Fare surat… Bu devran dönecek.
    Tayyip abi sen de kafayı yemişsin. Sara hastalığı senin aklını başından almış. Çıkmısın meydanlarda ‘Bunlar hırsız’ diyorsun. Yav hırsız sissiniz ya! Vallahi kafayı yemişsin ya… Ne konuştuğunu bilmiyorsun.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Yeşildağ: Muharrem İnce’ye kaset kumpasının arkasında... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:19