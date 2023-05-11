Ali Yeşildağ: Muharrem İnce’ye kaset kumpasının arkasında AKP’liler var!

Ali Yeşildağ’ın konuyla ilgili son videosunda yaptığı açıklamalar şöyle:



Benim hiç bir sosyal medyada hesabım yoktur. Benim adıma açılan sosyal medyadaki hesaplar sahtedir. İlk videomda da belirtmiştim. Ben klasik boomer’ım demiştim. Ben Ali Yeşildağ olarak hiç bir sosyal medyada hesabım yoktur.

O sahte hesapları AK troller açtı. Bu iş AK Parti’nin tezgahı. Tek dertleri benim söylediklerimi sulandırmak. Yaptıkları hırsızlıklar, yolsuzluklar, ahlaksızlıklar ortaya çıkmasın, benim videolar izlenmesin istiyorlar. Bu işin arkasında, en tepesinde fare surat, (Fahrettin Altun) sen varsın. Buna bu aklı veren kim; Zeki Yeşildağ! Zeki Yeşildağ bu tezgahları çok iyi bilir.

Benim bu videoları yayınlamamın tek sebebi var; bana kazık attılar. Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ… Beni cezaevinde yatırdılar. Arkamdan bir sürü iftiralar yazıyorlar.

Ulan bu yazıyı yazdıran, o klavyenin arkasındaki şerefsiz, aşağılık insanlar! Devlet (Bahçeli) bey için o şeyleri benim adımı kullanarak yazdınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, sizi bulacağım. Bunun bedelini ödeyeceksiniz.

Ben o camianın insanıyım lan! Devlet beye o şeyleri nasıl yazarsınız lan! Benim MHP’de bir sürü abilerim, dostlarım var. Ak troller… Şerefsiz aşağılık köpekler. Fare surat… Bunun arkasında sen varsın… Siz yapıyorsunuz şerefsizler…

Ulan ben kaliteli adamım. Ben adamın özel hayatıyla ilgili şeyleri yayınlamam. Yayınlayacak olsam yavşak Mustafa’nın videosu var bende. Yayınlayacak olsam onu yayınlarım. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Fare surat… Bu devran dönecek.

Tayyip abi sen de kafayı yemişsin. Sara hastalığı senin aklını başından almış. Çıkmısın meydanlarda ‘Bunlar hırsız’ diyorsun. Yav hırsız sissiniz ya! Vallahi kafayı yemişsin ya… Ne konuştuğunu bilmiyorsun.

