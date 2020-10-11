Aliyev Ermenistan saldırısı sonrası konuştu

9 kişinin öldüğü 34 kişinin de hayatını kaybettiği saldırı sonrasında iki ülke arasındaki ipler gerildi. Yaptığı sert açıklama ile Ermenistan’a gözdağı veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek" ifadesini kullandı.





Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentini ateşkese rağmen vurması gerilimi tırmandırdı. Sert bir açıklama ile Ermenistan’ı eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek” dedi.





ALİYEV’DEN TÜRKİYE VURGUSU





Sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’yi işaret etti. Türkiye’nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip olduğunu belirten Aliyev Dağlık Karabağ’a ilişkin müzakerelere Türkiye’nin de dahil edilmesi gerektiğini belirterek “Türkiye’nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir.” dedi.





RUSYA’YA ELEŞTİRİ





Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, son iki haftada Ermenistan’a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini belirtti. Ermenistan’ın söz konusu ekipmanları alacak bütçeye sahip olmadığını anlatan Aliyev, “Bu para nereden geliyor? Tüm bu ekipmanlar Rusya tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ermenistan’ın Türkiye ile sınır güvenliği bile Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya bir kez daha Ermenistan’ı kurtarmaya geldiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etsin.” diye konuştu.





Çözüm noktasında Rusya’nın etkili olabileceğinin altını çizen Aliyev, Rusya’nın Ermenistan üzerindeki söz konusu tahakkümü kullanması için görüşmeler yapıldığını belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Ermenistan’ın Karabağ işgalini sonlandırması için Rusya ile çok sayıda görüşme yaptık ancak bu gerçekleşmedi. Rusya’nın, Ermenistan’ı Azerbaycan’la çözüm yoluna gitmek konusunda ikna edebileceğine eminim. Çözüm ise Ermenistan’ın topraklarımızdan çekilmesi, vatandaşlarımızın topraklarına geri dönmesi ve tekrar birlikte yaşamaya başlamamızdır.” ifadelerini kullandı.