Alman Bakan: Avrupa savaş fikrine hazır olmalı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa'da savaş fikrine yeniden alışılması ve savaşa hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Almanya’da ordu için oluşturulan 100 milyar euroluk fon sonrası için finansman arayışı da sürüyor.







DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'e açıklamalarda bulunan Pistorius, "Bir savaş tehlikesinin Avrupa'yı yeniden tehdit etmesi fikrine yeniden alışmak zorundayız. Bunun anlamı şu: Savaşa hazırlıklı hale gelmeliyiz. Kendimizi savunabilecek durumda olmalıyız. Alman ordusu ve toplumunu buna hazır etmeliyiz" diye konuştu.





Alman ordusunda modernizasyon çalışmalarının çok yavaş ilerlediğine dair eleştirilere de yanıt veren Pistorius, "Çok daha hızlısı olamaz" dedi. Alman ordusunun modernizasyonu için hükümetin açıkladığı 100 milyar euroluk özel fonun üçte ikilik bölümünün anlaşmalara bağlandığına işaret eden Pistorius, üretim ve sevkiyatın zaman aldığını kaydetti, ayrıca orduda yapısal değişiklikler yapıldığını vurguladı.







’30 YILDIR BERBAT EDİLENİ 19 AYDA TELEFİ EDEMEZSİNİZ’

Avrupa'da blok çatışmaları yaşanmadan geçen son otuz yıla işaret eden Pistorius, "Tabirimi mazur görün, ama otuz yıllık süreçte berbat edilen, ekonomik anlamda batırılan şeyleri 19 ayda yeniden telafi etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Alman ordusunun halihazırda NATO içinde Avrupa'daki en güçlü ordulardan biri olduğunu söyleyen Savunma Bakanı, Alman ordusunun "önümüzdeki üç, dört, beş yılda" tamamen farklı bir görünüme kavuşacağını kaydetti.





100 MİLYAR EUROLUK FONA KAYNAK ARANIYOR

Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, dün yaptığı açıklamada, Alman ordusu için açıklanan 100 milyar euroluk özel fonun Ukrayna savaşı başladığında oluşturulduğunu hatırlatarak, bu fonun tüketilmesi sonrasındaki finansman için de şimdiden planlama yapılması gerektiğini vurgulamıştı.





Savunma Bakanı Pistorius da Cuma günü yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar 100 milyar euroluk özel fonun yüzde 66'lık bölümünün anlaşmalara bağlanacağını belirtmiş, fonun 2027/2028 döneminde harcanmış olacağına işaret ederek "Asıl sınama, 27/28 sonrasında başlayacak" demişti.

