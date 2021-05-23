Samanyolu Haber /Dünya / Alman bakandan Türkiye’ye korona suçlaması /23 Mayıs 2021 16:59

Alman bakandan Türkiye’ye korona suçlaması

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs vakalarına ilişkin Türkiye’yi suçladı.Spahn, geçen yıl koronavirüs vakalarının yüzde 50'sinin Türkiye'den ve Balkan ülkelerine gidenlerden geldiğini belirterek, “Bu yıl da test ve karantina mecburiyeti olacak” dedi.

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Türkiye'nin risk bölgesi olmaktan çıkarılmadığını belirten ve yüksek enfeksiyon bölgesi olduğunu vurgulayan Spahn, “Geçen yıl, ikinci dalga yaz tatilinden sonra başlamıştı” hatırlatması üzerine, “Evet, geçen yazdan öğrendik. Geçen yıl, Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleri ile Balkanlara gidenler yüzünden ülkemizde yüzde 50 oranında fazla vaka görüldü. Bu yıl engellememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, “Akraba ziyaretlerine bir yasak mı gelecek?” sorusuna ise, “Hayır ama Türkiye ile bu yıl daha erkenden, gidiş-gelişler için bir test ve karantina anlaşması yapmak istiyoruz. Ve bu test mecburiyeti, Almanya tarafından geçen yıl olduğu gibi yine sınırlarda kontrol edilecek. Yurt dışı seyahatler konusundaki bu önlemler, salgının en son aşaması olacak. Test yaptırılmalı ve uyanık olunmalı. Aksi durumdaki her şey başarımızı suya düşürür” yanıtını verdi.

Çin aşısı Avrupa Birliği’nde (AB) henüz onaylanmadığı için, bunu yaptıranlar, Almanya'ya gelme durumu olursa, yine test ve karantina yükümlülüğüne tabi olacak.

Spahn, Almanya'da bu hafta sonundan itibaren normalleşmenin başlayacağını belirtti ve “İki-üç hafta içerisinde, bazı küçük bölgeler dışında yasaklar kalkacak” dedi.
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