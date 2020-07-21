Samanyolu Haber /Gündem / Alman Borsa devi, 20 yıl sonra Türkiye piyasasından çekildi /21 Temmuz 2020 14:50

Alman Borsa devi, 20 yıl sonra Türkiye piyasasından çekildi

Sermaye piyasası aracı kurumlar sektörünün önemli yabancı oyuncularından Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş, Türkiye piyasalarına veda etti.

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Bloomberg HT'nin haberine göre sektörde, bir dönemin önemli oyuncularından olan Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş'nin 17 Temmuz Cuma günü itibarıyla kapandığı ortaya çıktı.

Deutsche Bank, 2000 yılında o dönemde yabancı işlemlerine aracılık ile ünlenen Bender Menkul Değerler'in yüzde 40 hissesini satın alarak, Türkiye aracı kurumlar pazarına adım atmış, 2005 yılında da şirketin kalan yüzde 60'lık hissesini satın almıştı.

Deutsche Securities Menkul Değerler, sonraki yıllarda ise Türkiye sermaye piyasaları aracı kurumlar sektörünün en aktif oyuncularından biri haline gelmişti.

Ancak özellikle son 2-3 yıllık dönemde Deutsche Bank'ın globalde yaşadığı sorunlar ve alınan stratejik kararlar nedeniyle kurum, Türkiye piyasasında da eski etkinliğinden uzak bir görüntüdeydi.

Hisse senedi piyasalarında aracılık, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar, varant piyasa yapıcılığı ve saklama hizmetleri veren Deutsche Securities Menkul Değerler'in kapanacağı yönünde dedikodular bir süredir kulislere yansımıştı.

Cuma günü alınan karar ile Deutsche Bank, 2000 yılında girdiği Türkiye aracı kurum sektöründen 20 yıl sonra çıkmış oldu.
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