Alman çiftçiler, hükümeti Berlin’de protesto etti





Alman çiftçiler Berlin'de hükümeti protesto etti





Almanya'da çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, tarım sektöründeki sübvansiyonları kaldırma planına karşı başkent Berlin’de gösteri düzenledi.Hafta boyunca ülkenin çeşitli şehirlerinde traktör konvoyları ve mitinglerle hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilerin son eylemi başkentte gerçekleşti.Berlin'e traktörleriyle gelen yaklaşık 10 bin çiftçi, traktör ve tırlarla Brandenburg Kapısı önünde toplanarak, başkentte trafiği felce uğrattı.Alman çiftçiler Berlin'de hükümeti protesto ettiSebastian Gollnow/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehaltenAlman bayrakları ve “Çiftçiler Olmadan Gelecek Olmaz” yazan pankartlar taşıyan çiftçiler hükümet aleyhine sloganlar attı.Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Almanya'nın birçok kentinde son bir haftadır protesto eylemleri gerçekleştirdi.Almanya'da dizel vergi indiriminin kaldırılması çiftçileri kızdırdıAlman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında tır ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer aldı.Lojistik sektörü, gösterilerde hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini istiyor.Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar euro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlıyor.Çiftçilerin Aralık 2023'te düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor.Hükümet, aralık ayındaki protestoların ardından, çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını açıkladı.Bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini savunan çiftçiler, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini belirtiyor.