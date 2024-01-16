Hamas, videosunu yayınladığı 3 rehineden ikisinin öldüğünü duyurdu

Hamas, pazar günü yayınladığı bir videoda İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanını durdurmaması halinde öldürülebilecekleri uyarısında bulunduğu rehinelerden ikisinin öldüğünü gösteren yeni bir video yayınladı.



Yeni videoda, ilk videoda yer alan 53 yaşındaki Yossi Sharabi ve 38 yaşındaki Itai Svirsky'nin İsrail'in bombardımanı sonucu hayatlarını kaybettiği ileri sürüldü.



İlk videodaki üçüncü İsrailli rehine olan 26 yaşındaki Noa Argamani de İsrail ordusuna atıfta bulunarak diğer iki kişinin "Bizim İsrail ordumuzun saldırıları" sonucu öldürüldüğünü söylüyor.



Her iki videonun da ne zaman kaydedildiği hakkında bir bilgi bulunmuyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ı 'psikolojik taciz' uygulamakla suçladı.



Rehinelerin her üçü de, 7 Ekim'de güney İsrail'e düzenlenen sürpriz sınır ötesi saldırı sırasında Hamas militanları tarafından kaçırılan yaklaşık 240 kişi arasında yer alıyordu.



Bu rehinelerin yaklaşık yarısı kasım ayındaki kısa süreli ateşkes sırasında serbest bırakıldı. İsrail 132 kişinin Gazze'de kaldığını ve 25 kişinin esaret altında öldüğünü söylüyor.



Üç İsrailli, Pazar günü Hamas'ın İsrail hükümetine hava ve kara saldırılarını durdurması ve serbest bırakılması çağrısında bulunduğu bir videoda gösterilmişti.



Mesaj, "Yarın (Pazartesi) onların akıbetini size bildireceğiz" başlığıyla sona erdi.



Pazartesi günü baskıyı sürdüren Hamas, üç rehinenin yüzlerinin yer aldığı ve üç seçenek sunan bir video klip yayınladı. Seçeneklerden birinde "üçü de öldürüldü" diğerinde "bazıları öldürüldü, bazıları yaralandı" sonuncusunda da "üçü de kurtuldu" dendi. Mesaj, "Bu gece size onların akıbetini bildireceğiz" mesajıyla sona erdi.