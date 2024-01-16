Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky İsviçre'den ne istedi? /16 Ocak 2024 08:53

Zelensky İsviçre'den ne istedi?

Ukraynalı lider, Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısına gitmeden önce Bern ziyareti sırasında İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd ile görüştü.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Davos zirvesi için bulunduğu İsviçre'den Rusya'nın süren işgaline karşı dünya liderlerinin katılacağı üst düzey bir barış zirvesi düzenlemesini istedi. Ukraynalı lider düzenlenecek zirveye Rusya'yı davet etmedi.

Rusya'nın Ukrayna işgali ikinci yılını doldurmasına günler kala Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İsviçre'den barış zirvesi düzenlemesini talep etti.

Ukraynalı lider, Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısına gitmeden önce Bern ziyareti sırasında İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd ile görüştü.

Zelensky, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yarından itibaren ekiplerimiz İsviçre'de küresel barış zirvesi düzenlemek için hazırlıklara başlıyor." dedi.

Zelensky, Rusya'nın zirveye davet edilip edilmeyeceğine yönelik sorusuna, "Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze saygı duyan tüm dünya ülkelerine kapımız açık. Dolayısıyla kimi davet ettiğimiz konusunda sonuca varabilirsiniz." ifadeleriyle cevap verdi.

Çin'in de katılması istenilen zirvenin ne zaman yapılabileceğine ilişkin herhangi bir tarih belirtilmedi.

İsviçre Devlet Başkanı Amherd ise  "Mümkün olduğu kadar çok ülkenin katıldığı, geniş çapta desteklenen bir zirve yapmak istiyoruz." diyerek talebe olumlu yaklaştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı Şubat ayında üçüncü yılına girecek ve Moskova son haftalarda Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.
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