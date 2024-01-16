Kanser tedavisi gören ABD savunma bakanı ile ilgili yeni gelişme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kanser tedavisi gördüğü hastaneden bugün taburcu edildiği açıklandı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 Ocak'ta Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Bakan Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada prostat kanserine ilişkin komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırılan Bakan Austin'in taburcu edildiği belirtildi. Bakan Austin'in tam zamanlı olarak görevine dönmeden önce işlerini uzaktan takip edeceği kaydedildi.



ABD Savunma Bakanlığı, Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisi ile operasyon geçirerek ertesi gün taburcu edildiğini ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.



Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurmuştu.