Alman ekonomisi 2023'te küçüldü ama...

Alman ekonomisi 2023 yılında enflasyon, yüksek enerji fiyatları ve zayıf dış talep nedeniyle küçüldü ancak üçüncü çeyrekteki düzeltme sayesinde teknik olarak resesyona girmekten kurtuldu.



Federal İstatistik Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2023 yılının tamamında yüzde 0,3 oranında azaldığını söyledi.



Geçen yılın son çeyreğinde de Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında küçüldü.



Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi, istatistik ofisinin yukarı yönlü revizyonunun ardından üçüncü çeyrekte önceki üç aya kıyasla yüzde 0'la durağan kaldı. Alman ekonomisi, üçüncü çeyrekteki sabit performansla, iki çeyrek üst üste daralma olarak tanımlanan resesyonun eşiğinden döndü.



İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand "Almanya'da genel ekonomik kalkınma, 2023'te birçok krizin damgasını vurduğu bir ortamda sekteye uğradı," ifadelerini kullandı.



"Son dönemdeki düşüşlere rağmen fiyatlar ekonomik sürecin tüm aşamalarında yüksek kaldı ve ekonomik büyümeye engel oldu," diyen Brand, "Artan faiz oranları ve zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşulları da olumsuz etki yarattı." ifadelerini kullandı.



Capital Economics'in Avrupa Baş Ekonomisti Andrew Kenningham, "2022'nin sonundan bu yana devam eden durgunluk koşulları bu yıl da devam edecek gibi görünüyor" dedi.



Kenningham, 2024'te sıfır GSYİH büyümesi öngörerek, enflasyondaki son düşüşün hane halkı için bir miktar rahatlama sağlayacağını, ancak konut ve iş yatırımlarının muhtemelen daralması, inşaatın sert bir gerilemeye doğru gitmesi ve hükümetin maliye politikasını keskin bir şekilde sıkılaştırması gerektiğini söyledi.



Alman ekonomisi, 2020 yılında yaşanan keskin ekonomik çöküşün ardından toparlanma sürecini sürdürmedi ancak GSYİH, 2023'te, Covid-19 salgını öncesi olan 2019'a göre yüzde 0,7 daha yüksekti.



İnşaat hariç sanayi sektöründeki ekonomik performans, enerji tedarik sektöründeki üretimin çok daha düşük olması nedeniyle 2023'te yüzde 2 düşerken, hizmet sektöründeki ekonomik aktivite büyümeye katkıda bulundu.



İnşaat, 2023'te yüzde 0,2'lik düşük bir büyüme kaydetti.