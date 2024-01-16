Bir ülke daha Kızıldeniz üzerinden sevkiyatı durdurdu

Üst düzey bir kaynak, dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısı QatarEnergy'nin diğer birçok şirket gibi Kızıldeniz'den en az dört LNG tankerini geri çektiğini söyledi. Üretimin ise devam ettiği aktarıldı.



Ayrıca Katar'a geri dönmekte olan Al Rekayyat adlı geminin ise 13 Ocak'ta rotası üzerinde Kızıldeniz'de durduğu söylendi. Konuyla ilgili Reuters'e konuşan bir yetkili, "Güvenlik tavsiyesi almak için bir duraklama, eğer Kızıldeniz'den geçmek güvenli olmazsa Cape üzerinden gideceğiz," dedi.



Söz konusu gelişme ise ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarının ardından geldi.



ABD ordusu pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının militanlar tarafından bir ABD destroyerine doğru ateşlenen bir gemisavar seyir füzesini düşürdüğünü bildirmişti. İngiliz ordusu da erken saatlerde Aden Körfezi'nde Yemen kıyılarının hemen açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.



Kızıldeniz, Avrupa ve Asya arasındaki en kısa nakliye rotasını oluşturan Süveyş Kanalı ile Akdeniz'e, Yemen ve Cibuti arasındaki Bab al-Mandab Boğazı ile de Aden Körfezi'ne bağlanıyor.